Суд арестовал всех фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Все 28 фигурантов арестованы на два месяца по делу о массовой драке в селе Чемодановка. Соответствующее решение вынес Первомайский районный суд Пензы, сообщает РИА "Новости".

Ранее суд вынес решение об аресте в отношении 15 подозреваемых.

Напомним, что вечером 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб, ещё четверо пострадали. Уже вечером 17 июня глава региона сообщил о стабилизации ситуации в населённом пункте, а позднее стало известно, что все цыгане добровольно покинули село.

Также сообщалось, что в Чемодановке отменили сухой закон, введённый после массовой драки.