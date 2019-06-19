В субботу жара в Москве может побить столетний рекорд

Температура воздуха на этой неделе достигнет пика в субботу, после чего начнёт постепенно снижаться.

В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достигнуть 32 градусов тепла. Таким образом, температурный рекорд 1917 года, когда столбики ртутного термометра зафиксировали +31,8 градуса, может обновиться. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

При этом с воскресенья, 23 июня, жара начнёт постепенно спадать. В столице станет прохладнее: температура воздуха понизится на 5–7 градусов и будет составлять комфортные 25–27 градусов тепла. Подобный погодный режим продержится в столичном регионе России до середины следующей недели.

Причиной летнего зноя, по мнению метеорологов, является обширный антициклон, блокирующий атмосферные фронты, которые могли бы принести кратковременные дожди и небольшое похолодание.

Ранее Лайф писал, что врачи дали рекомендации, как избежать теплового удара, дерматологи в свою очередь посоветовали лучшие способы защиты кожи от летнего зноя, а диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару и почему следует сократить потребление мяса в пользу ягод в этот период.