Нацполиция Киева проверяет данные о пропаже ювелирных украшений у Тымчука

Правоохранительные органы Украины проверяют данные о пропаже драгоценностей у погибшего депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Нацполиции Киева.
— В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий, — отметили в сообщении.
Ранее супруга Тымчука рассказала, что в день смерти нардеп не выпускал из рук пистолет.
По предварительным данным, Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия у себя дома. В МВД Украины заявили, что рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием. После обнаружения тела Тымчука было заведено уголовное дело об умышленном убийстве.
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