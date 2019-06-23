Соратник Вакарчука предложил украинским кафе поднять цены для россиян на 20%

По мнению Сергея Цыгипы, украинским рестораторам надо брать пример с грузинских коллег, которые ранее взвинтили ценники для русских клиентов.

Активист партии "Голос", созданной музыкантом Святославом Вакарчуком, предложил украинским ресторанам добавлять 20% к счёту россиян по аналогии с грузинскими кафе. Об этом сообщает "Страна.ua".

— Рестораны Тбилиси приняли совместное решение. Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счёт добавится 20% за оккупацию, — написал Сергей Цыгипа в "Фейсбуке", однако позже запись была удалена.

Накануне пара грузинских ресторанов решила выписывать чеки российским посетителям на 20% больше положенного. Так предприниматели хотели напомнить, что Россией якобы оккупировано 20% грузинских территорий. Позже российский телеведущий Владимир Соловьёв назвал эту идею "примером смеси идиотизма и дискриминации".

Это произошло после того, как в Грузии начались массовые беспорядки. Президент Грузии назвала Россию врагом. Чтобы обеспечить безопасность россиян, президент России Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля.