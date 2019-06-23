Роберт Де Ниро и Стивен Кинг сняли видео против Трампа и России

Знаменитости заявили, что для помощи Трампу в победе на выборах президента США Россия развернула "массивную тайную операцию".

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Запись опубликована в "Твиттере" медиасайта Now This.

В съёмках также приняли участие актёры Мартин Шин и Лоуренс Фишборн, актрисы Кристин Лахти и София Буш и другие медийные персоны.

— В 2016 году российское правительство атаковало нашу демократию, — заявил Де Ниро.

Другие участники съёмки сказали, что для помощи Трампу в победе на выборах президента США Москва развернула "массивную тайную операцию". Они призвали американцев изучить доклад Роберта Мюллера и заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности.

— Потому что никто — даже президент Соединённых Штатов — не стоит выше закона, — резюмировали знаменитости.

Ранее Де Ниро назвал Дональда Трампа "полным неудачником и гангстером" и заявил, что был бы рад миру без него.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, который подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Президент РФ Владимир Путин назвал документ объективным, поскольку выводы прокурора подтвердили отсутствие сговора между Москвой и американской администрацией.