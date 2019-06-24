Kinodanz отказался от иска на миллион рублей к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей. Производство прекратил Красногорский суд Московской области.
— Нас сегодняшнее решение полностью устраивает, поскольку по существу не предусматривает ни удаления спорного обзора, ни выплаты господином Баженовым каких-либо компенсаций, — рассказал журналистам адвокат Баженова Сергей Панченко.
По его словам, решение было принято после "переговоров сторон".
Как сообщалось ранее, кинокомпания Kinodanz предъявила Баженову иск на один миллион рублей за обзор фильма "За гранью реальности". После этого его канал BadComedian на YouTube оказался под угрозой закрытия. Панченко ранее в беседе с Лайфом рассказывал, что сторонами заключено перемирие.
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