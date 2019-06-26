Создатель "Игры престолов" назвал сериал "Чернобыль" душераздирающим зрелищем

По мнению Джорджа Мартина, именно этот проект должен стать триумфатором премии "Эмми". Церемония, к слову, состоится в Лос-Анджелесе 27 июля.

Американский писатель и сценарист, автор серии книг "Песнь льда и пламени", ставших основой сюжета "Игры престолов" Джорд Мартин высоко оценил сериал "Чернобыль" от НВО. Свои впечатления от просмотра он сформулировал тремя словами: "ужасно", "захватывающе" и "душераздирающе".

— Если это шоу не получит целый грузовик наград на премии "Эмми", то в Голливуде нет справедливости, — написал Мартин в своем "твиттере".

Binge-watched @HBO's CHERNOBYL. Terrifying, exciting, heartbreaking. If this one does not win a truckload of Emmys, there is no justice in Hollywood. And special shout out to the talented @JaredHarris for his amazing performance ... pic.twitter.com/07hxV0loj9 — George RR Martin (@GRRMspeaking) 25 июня 2019 г.

Как уже писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.

Подробнее о том, как отреагировали ликвидаторы на сериал "Чернобыль",читайте здесь.

А тут смотрите репортаж Лайфа прямиком из зоны отчуждения.