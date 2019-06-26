WADA может завести свыше 100 дел против российских спортсменов

Ранее Всемирное антидопинговое агентство получило более 2 тысяч допинг-образцов из московской лаборатории.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) допустили открытие более ста дел в отношении российских спортсменов после проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента WADA Крейга Риди.

По его словам, группа по разведке и расследованиям WADA получит данные и пробы из лабораторий и соберёт пакет доказательств, который в свою очередь будет передан антидопинговым организациям.

— Мы надеемся, что это приведёт к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки, — сказал Риди.

Напомним, что WADA получило доступ к базе данных лаборатории Москвы, содержащей информацию о проверках российских спортсменов с 2012 по 2015 год в январе этого года. Комиссия успешно завершила работу в московской лаборатории и уже в апреле забрала более 2 тысяч допинг-проб, взятых у спортсменов в этот же временной период.

В мае в WADA заявили, что готовят "ряд громких дел" на основании информации московской антидопинговой лаборатории. В частности, в связи с этим были отстранены российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов от соревнований на четыре года.