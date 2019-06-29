Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
— По-моему, вновь назначенный начальник Генштаба Украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это безобразие, ни в какие ворота не лезет. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим, — заявил глава государства.
Российский лидер отметил, что, выполняя приказы, украинские моряки нарушили закон РФ.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram