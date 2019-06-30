Матвиенко назвала условие восстановления диалога между Россией и Грузией

Спикер нижней палаты парламента отметила, что Грузия показала себя как безответственный член международного сообщества.

Возобновление диалога между Россией и Грузией возможно после прекращения "русофобской волны" и извинений с грузинской стороны. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений, — рассказал она.

Матвиенко добавила, что грузинская сторона показывает себя как безответственный член международного сообщества. За сложившейся ситуацией, по её мнению, стоит борьба за власть в Грузии.

С 20 июня в Грузии проходят антироссийские акции протеста из-за появления российской делегации. Также президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.