Суд арестовал Навального за участие в несанкционированном митинге

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Фото © ТАСС / Юрий Кочетков / EPA

Блогер Алексей Навальный арестован на десять суток за участие в несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня в Москве. Такое решение принял Хорошёвский суд столицы, передаёт ТАСС.

Как отмечается, Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга").

Блогер и его защитники намерены обжаловать решение суда.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Суд постановил отправить журналиста под домашний арест, однако уже 11 июня уголовное дело против него было прекращено и его освободили.

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