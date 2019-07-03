Криминалист допустил, что похитившая 23 млн рублей кассирша убита

Правоохранительные органы Башкортостана до сих пор не располагают информацией, где может находиться женщина и её семья.

В рамках уголовного дела о хищении 23 миллионов рублей из банка в Башкирии следователи взяли образцы ДНК у родственников кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении денег. Как предполагает криминалист, доктор юридических наук Анатолий Белкин, факт забора ДНК может означать, что следствие допускает смерть женщины.

— Первая версия, которая приходит в голову, что нашли какой-то неопознанный труп и предполагают, что это Луиза Хайруллина либо кто-то из её семьи, — сообщил изданию "Московский комсомолец" криминалист.

По его словам, подобная процедура проводится в случаях, когда тело погибшего долго находилось в воде, обгорело или съедено зверями. Впрочем, Белкин не исключает вариант, что была задержана похожая на Луизу женщина и для полной уверенности, она это или нет, нужны материалы ДНК. Отпечатков пальцев подозреваемой у следствия нет, а внешность можно изменить хирургическим путём.

Анатолий Белкин считает, что если бежавшие члены семьи Хайруллиных живы, то их рано или поздно обязательно найдут. А если же их убили, то останков могут не найти вовсе.

— Или найдут очень нескоро. Например, случайно, лет этак через десять, — добавил эксперт.

Как ранее сообщал Лайф, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью не нашли по месту проживания. Позднее стало известно, что женщина уже успела потратить часть денег для погашения ипотечного кредита. Сейчас женщину разыскивает полиция, ей грозит до десяти лет лишения свободы.