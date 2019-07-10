Со дна Чёрного моря подняли затонувший с людьми катер

Осмотр судна поможет установить причину происшествия и выяснить, насколько соблюдалась на борту техника безопасности.

Со дна Чёрного моря в районе посёлка Джубга подняли прогулочный катер, который опрокинулся и затонул 5 июля. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

— Следователи проводят осмотр судна. Это поможет определить повреждения судна, может быть, укажет на причину происшествия, а также выявит, соблюдалась ли техника безопасности, — уточнили в ведомстве.

Напомним, жертвами ЧП с катером стали две женщины. На борту судна, вместимость которого составляет всего 12 человек, находилось 55 пассажиров. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Капитана катера арестовали на два месяца.