Тёте истерзанной девочки из Ингушетии предъявлено обвинение

В Ингушетии предъявили обвинение Макке Ганиевой, племянница которой попала в больницу со множественными телесными повреждениями. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Следователи установили, что с ноября 2018 года по 3 июля 2019 года Ганиева систематически наносила семилетней Аише удары ремнём и отрезком шланга по голове и туловищу.

Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. Обвиняемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело.

Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву для лечения. В НИИ в российской столице Аиша проведёт несколько недель. В правой руке ребёнка диагностировано полное нарушение кровоснабжения кисти. Девочке проводят комплексную терапию.