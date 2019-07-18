Хоккеист выполнил челлендж, открыв бутылку шайбой

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Юный хоккеист из США смог открыть бутылку с водой, выбив из-под неё шайбу. Новое достижение в рамках Bottle Cap Challenge опубликовал Twitter-аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Парень поставил бутылку на две шайбы, после чего третьей выбил одну из них. В итоге бутылка с открученной крышкой упала на оставшуюся шайбу, почти не расплескав содержимого.

Перевёл Bottle Cap Challenge на другой уровень, — подписал пост аккаунт НХЛ.

Среди принявших эстафету флешмоба оказался британский актёр Джейсон Стейтем, открывший бутылку с водой ударом ноги с разворота. Российская фигуристка включила фантазию и отвинтила крышку коньком. Балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а защитник "Арсенала" выполнил челлендж мячом. Приняла вызов и известная американская певица Мэрайя Кэри, показавшая отвинчивание крышки голосом. После неё класс показала звезда сериала "ЧОП", сбив крышку с бутылки грудью.

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