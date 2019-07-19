Путин с вертолёта осмотрел последствия паводка в Иркутской области — видео

Президент России Владимир Путин в ходе посещения пострадавшей от паводка Иркутской области осмотрел с вертолёта последствия разгула стихии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также глава государства провёл оперативное совещание, в ходе которого заявил, что не может признать удовлетворительной работу по ликвидации последствий разгула стихии.
Российский лидер потребовал не допускать хамства в отношении пострадавших от паводка в Приангарье и срочно разобраться с невыплатой денежных средств утратившим жильё местным жителям.
Напомним, из-за сильного паводка в Иркутской области 25 человек погибли, ещё семь пропали без вести. Подтопленными оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков в 107 населённых пунктах. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram