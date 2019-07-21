Врач рассказал о состоянии раненных при ударе ВСУ по Первомайску

7

Фото © Максим Туманов / ТАСС

Врачи оценивают состояние раненых в результате обстрела подконтрольного ЛНР Первомайска со стороны украинских военных как средней тяжести. Об этом сообщил дежурный травматолог Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Геннадий Валухин.

Были доставлены из города Первомайска гражданские лица, которые пострадали в результате взрыва возле их дома… Состояние их можно расценивать как средней тяжести,приводит его слова РИА "Новости".

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в больницу с осколочными ранениями. Самоё тяжёлое состояние у мужчины, получившего проникающее ранение грудной клетки.

Также, как сообщил Валухин, раненный при обстреле ребёнок 2015 года рождения вместе с матерью был перевезён в медицинское учреждение Луганска.

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб, семеро ранены при обстреле Первомайска со стороны ВСУ накануне очередного перемирия, которое Киев запросил перед выборами в Верховную раду. Позже был опубликован список раненых. В ЛНР произошедшее назвали провокацией.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×