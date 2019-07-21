Врач рассказал о состоянии раненных при ударе ВСУ по Первомайску

Врачи оценивают состояние раненых в результате обстрела подконтрольного ЛНР Первомайска со стороны украинских военных как средней тяжести. Об этом сообщил дежурный травматолог Стахановской центральной городской многопрофильной больницы Геннадий Валухин.

— Были доставлены из города Первомайска гражданские лица, которые пострадали в результате взрыва возле их дома… Состояние их можно расценивать как средней тяжести, — приводит его слова РИА "Новости".

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в больницу с осколочными ранениями. Самоё тяжёлое состояние у мужчины, получившего проникающее ранение грудной клетки.

Также, как сообщил Валухин, раненный при обстреле ребёнок 2015 года рождения вместе с матерью был перевезён в медицинское учреждение Луганска.

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб, семеро ранены при обстреле Первомайска со стороны ВСУ накануне очередного перемирия, которое Киев запросил перед выборами в Верховную раду. Позже был опубликован список раненых. В ЛНР произошедшее назвали провокацией.