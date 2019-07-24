Личный адвокат экс-короля Малайзии подтвердил его развод с "мисс Москва"

Мухаммад V три раза произнёс "талак", что в шариатском законодательстве означает необратимый развод.

Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрёкшийся от престола в 2018 году, всё же официально развёлся с россиянкой, победительницей конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной. Эту информацию РИА "Новости" подтвердил сингапурский юрист Ко Тиен Хуа (Koh Tien Hua), личный адвокат монарха.

В документе отмечается, что бракоразводный процесс произошёл 22 июня 2019 года.

— Его Королевское Высочество необратимо развёлся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко <…> путём троекратного произнесения слова "талак" в соответствии с законами шариата <…>, — говорится в документе.

Адвокаты призвали уважать частную жизнь экс-короля Малайзии. О причинах развода не сообщается.

Напомним, что о свадьбе Его Величества с россиянкой Оксаной Воеводиной стало известно в ноябре прошлого года. Роскошную свадьбу устроили в подмосковной Барвихе, правда, застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Ради новой жизни российская модель сменила имя — на родине супруга её стали звать Риханой.

О разводе пары сообщило издание New Straits Times. В публикации газеты уточнялось, что документы в суд были поданы 22 июня, а процедура расторжения брака завершилась 1 июля. Вскоре после появления информации о разрыве супругов в СМИ Оксана, которую на родине мужа стали звать Риханой, опубликовала видео, в котором призналась в любви к бывшему королю Малайзии. При этом близкая подруга Воеводиной, директор конкурса "Краса России" Татьяна Андреева, подтвердила развод россиянки с Мухаммадом V.

Напомним, что "мисс Москва — 2015" успела родить сына 49-летнему супругу.