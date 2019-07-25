В Хабаровском крае после проверки закрыли палаточный лагерь

Палаточный лагерь в селе Верхняя Эконь в Хабаровском крае закрыли по результатам проверки, которая началась в регионе после пожара в лагере "Холдоми". Об этом ТАСС сообщили в краевом Минобрнауки.

— Приостановлена работа лагеря палаточного типа в селе Верхняя Эконь в Комсомольском районе. Туда выезжали с проверкой, — заявил собеседник агентства.

При этом в этнографическом центре, на базе которого работал лагерь, заявили, что работа была прекращена из-за понижения температуры воздуха. Всего в лагере находилось 20 человек, все они из села Верхняя Эконь. Палатки использовались лишь для проведения внутренних мероприятий, тогда как жили дети внутри корпуса.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

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