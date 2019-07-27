Появились подробности отношений девушки из Раменского со своим убийцей

Несколько раз Наталью приходилось даже забирать от благоверного после ссор, который к тому же и бил её.

Соседка и подруга детства жестоко убитой на детской площадке экс-бойфрендом на глазах у дочери Натальи Басовой рассказали подробности о личности убийцы и возможном мотиве преступления. Об этом сообщает МК.

По словам подруги детства, Наталья всегда стремилась к богатой жизни, роскоши и старалась знакомиться с обеспеченными молодыми людьми. Басова родила дочь от женатого мужчины, с которым потом не поддерживала отношений. Сейчас девочке четыре года.

С своим убийцей Артёмом Шустовым она познакомилась в соцсетях. После нескольких свиданий Наталья переехала к нему, а затем забрала и дочь.

Как рассказала подруга Натальи, в отношениях Басовой и Шустова иногда возникали конфликты. Причём пару раз девушку приходилось даже забирать от благоверного, который к тому же и бил её.

Наталью Артём увлёк своим бизнесом, в котором она ему первое время помогала. Подруге Басова рассказывала, что "сама хочет свою игру вести и ей для этого пока нужен Артём". В последнее время девушка оставалась с Шустовым для того, чтобы получить доступ к неизвестному закрытому сайту, рассказала подруга убитой.

Артём занимался скупкой и перепродажей антиквариата. Тот закрытый сайт, к которому так хотела получить доступ Наталья, оказался платформой для торгов. Когда Шустов узнал, что у его спутницы есть доступ к сайту, то потребовал прекратить пользоваться им.

— А она отказывалась, хотела сама дела ворочать. Говорила, мол, он бесится из-за того, что конкуренцию чувствует, — приводит издание слова подруги Натальи.

По её словам, после расставания Наталья сама провоцировала Артёма, часто мелькая перед ним.

— Наташа мне рассказывала, что он ей сказал: мол, я только в себя пришёл, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила. Тогда он ещё её попытался в бассейне утопить, — добавила она.

За день до убийства Артём рассказал Наталье, что знает её новый адрес. По словам подруги девушки, парень мог пойти на преступление из-за ревности или бизнеса, а Басовой он нужен был для того, чтобы перенять его дела.

Напомним, Наталью убили прямо на детской площадке на глазах у маленькой дочери. Как рассказали очевидцы, мужчина вышел из белого автомобиля и нанёс не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на этой же машине, которую вскоре обнаружили. Убийца девушки был ранее судим, на данный момент его арестовали на два месяца.