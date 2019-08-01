Рогозин рассказал Путину о полёте робота "Фёдора" в космос

Как отметил глава "Роскосмоса", робот будет отправлен на МКС для помощи экипажу станции.

Антропоморфного робота "Фёдора", получившего своё название от аббревиатуры FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research. — Прим. Лайфа), 22 августа планируется отправить на МКС. Об этом президенту России доложил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

— У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину. Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полётами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса, — рассказал Дмитрий Рогозин.

Как добавил руководитель госкорпорации, робот был сделан по заказу Фонда перспективных исследований. Работы над ним велись ещё с 2012 года.

Ранее Лайф писал, что "Фёдор" в преддверии полёта на МКС получил новое имя — Skybot F-850. Кроме того, чтобы "Фёдор" свободно перемещался в космических отсеках, его уменьшили. Также перед полётом на МКС робот получил функцию голосового помощника и завёл свою страничку в социальной сети "Твиттер".