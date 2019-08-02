Глава Росгидромета объяснил, почему не нужно тушить "глухомань с больным лесом"

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По его мнению, куда эффективнее создать встречный пал, чтобы остановить распространение огня на молодые деревья.

Глава Росгидромета Максим Яковенко прокомментировал Лайфу вопрос об экономической целесообразности тушения удалённых лесных пожаров в Сибири. Как отметил он, в горении перестойного, больного леса нет ничего страшного, нужно лишь следить за тем, чтобы огонь не перекинулся на молодые деревья.

Какого чёрта, простите меня, мы будем тушить глухомань, где старый, перестойный лес, больной? Лучше сделаю встречный пал и защищу молодой лес, которому 60–70 лет, который у меня имеет некую ценность. А этот пусть сгорает. Через пять-шесть лет самовосстановление, лес поднимется. Через 50–60 лет он уже будет готов к использованию. Вот так работает весь мир. А мы начинаем тут что-то изобретать, — заявил глава Росгидромета.

Как добавил Яковенко, нет нужды в том, чтобы бросать все имеющиеся силы на тушение леса, который может быть уже повреждён вредными насекомыми.

Да там сибирский шелкопряд всё сожрал. Так пусть он сгорит, личинки шелкопряда в почве сгорят. Через пять-шесть лет самосевом появится новый лес, через 50–60 лет мы там будем продуктивные леса иметь. Нет, мы будем орать, что всё плохо. Зачем? — отметил метеоролог.

Напомним, площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к трём миллионам гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению. Лайф публиковал видео, как лётчики "Авиалесоохраны" вызывают искусственные дожди над горящими лесами. Позднее стало известно, что СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири.

Автор:
Алексей Гладких
АГ
Алексей Гладких
Соавторы:
Роман  Вдовиченко
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