Убийца ЛГБТ-активистки в Петербурге рассказал о своих мотивах: Назвала лохом

По словам Алексея Волнянко, потерпевшая нанесла ему слишком сильное оскорбление, которое он, будучи нетрезвым, перенести не смог.

Следком опубликовал фрагмент видео следственного эксперимента с участием 29-летнего Алексея Волнянко, который сознался в убийстве известной гражданской активистки Елены Григорьевой. На этих кадрах молодой человек рассказывает, как всё произошло. Мотивом преступления оказались оскорбления, которыми собутыльники той ночью обменялись друг с другом в ходе внезапно возникшего конфликта.

— Она мне слишком сильное оскорбление нанесла. А я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу, что я лох, что я м*дак... И я начал её избивать, — рассказал подозреваемый.

Как уже сообщал Лайф, тело гражданской активистки Елены Григорьевой было найдено 21 июля во дворе перед подъездом жилого дома. По версии следствия, ей нанесли восемь ударов ножом.

Напомним, что ранее по подозрению в убийстве Григорьевой был задержан другой человек, уроженец Киргизии Даврон Мухамедов. Он также был знаком с потерпевшей и распивал с ней спиртное в ночь убийства. Однако следствие доказало его непричастность к расправе над активисткой. Кроме того, на настоящего убийцу Григорьевой указал и сам Мухамедов.

Ранее суд арестовал Волнянко до 21 сентября.

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