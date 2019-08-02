Владелец крымского сафари-парка посетовал, что в войну Сибирь не забрали немцы

Он заявил, что в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела" и дороги в регионе "были бы настоящие".

Владелец сафари-парка для львов "Тайган" в Крыму Олег Зубков пожалел, что Сибирь не досталась немецким захватчикам в 1941 году. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". В ответ на такое заявление пользователи обрушили на Зубкова шквал критики. Его стали оскорблять, называть провокатором.

— Насчёт немцев — вас и многих просто бы не было. Сгорели б в другом огне, — прокомментировал один из пользователей.

— Отдать всё немцам в 41-м и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений, — ответил другой.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири составляет около трёх миллионов гектаров. Режим ЧС введён в Красноярском крае, Бурятии, Якутии и Иркутской области. За сутки пожарные смогли ликвидировать 25 лесных пожаров, площадью в 6866 гектаров. Кроме того, для борьбы с бедствием искусственно вызывают дожди. Возбуждено первое уголовное дело по статье "Халатность".