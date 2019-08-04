СМИ сообщили о 10 погибших в результате стрельбы в Огайо

Это уже второе подобное происшествие в США за сутки. Ранее в штате Техас нападавший убил 20 человек в универмаге.

В США в результате стрельбы в штате Огайо погибло не менее десяти человек. Об этом сообщает Dayton Daily News со ссылкой на свой источник. При этом официальная информация пока не озвучивается.

#UPDATE: Sources are telling us as many as 10 people have been killed and an unknown number of people have been wounded in the Oregon District shooting. @DaytonPolice tell us they are working on a statement to be delivered soon https://t.co/9lCxCXBAhM pic.twitter.com/nl5ybEfO9W — Dayton Daily News (@daytondailynews) August 4, 2019

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл около часа ночи 4 августа в центре города. По словам очевидцев, нападавший был вооружён винтовкой.

Напомним, 3 августа в США произошло нападение другого стрелка, в результате которого погибло 20 человек. В универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. По неподтверждённой информации, полиция задержала трёх подозреваемых.