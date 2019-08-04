СМИ сообщили о 10 погибших в результате стрельбы в Огайо

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Фото © Twitter / Dayton Daily News

Это уже второе подобное происшествие в США за сутки. Ранее в штате Техас нападавший убил 20 человек в универмаге.

В США в результате стрельбы в штате Огайо погибло не менее десяти человек. Об этом сообщает Dayton Daily News со ссылкой на свой источник. При этом официальная информация пока не озвучивается.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл около часа ночи 4 августа в центре города. По словам очевидцев, нападавший был вооружён винтовкой.

Напомним, 3 августа в США произошло нападение другого стрелка, в результате которого погибло 20 человек. В универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. По неподтверждённой информации, полиция задержала трёх подозреваемых.

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