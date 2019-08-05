"Гриб" от взрыва на складе боеприпасов под Ачинском попал на видео

При взрыве на складе погиб один человек, ещё несколько пострадали. Началась массовая эвакуация жителей.

В Сети появилось новое видео взрыва на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском. Ролик снят в посёлке Мазульском. На кадрах виден мощный взрыв и следом поднимающееся за ним грибовидное облако.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них. При взрыве погиб один человек. Из ближайших населённых пунктов массово эвакуируют жителей, на дорогах наблюдаются серьёзные пробки.