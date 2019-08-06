Стрелок в Дейтоне был вооружён модифицированным пистолетом

Отмечается, что преступник успел израсходовать 41 патрон перед тем, как его застрелили полицейские.

Коннор Беттс, устроивший стрельбу в американском городе Дейтон, штат Огайо, оказался вооружён пистолетом, модифицированным под режим ведения огня как у полуавтоматической винтовки AR-15. Об этом сообщил шеф полиции города Ричард Бил на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.

По словам начальника полиции, преступник присоединил к пистолету дисковый магазин, рассчитанный на 100 патронов, чтобы оружие могло стрелять как полуавтоматическая винтовка. Подобные нововведения позволяли Беттсу "избегать любых правовых запретов", приобретая огнестрел.

Отмечается, что стрелок успел выпустить 41 пулю перед тем, как его застрелили полицейские.

Напомним, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Жертвами стрелка стали девять человек, включая его сестру. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс, убитый сотрудниками полиции.