Выросло число пострадавших после взрывов на складе под Ачинском

Количество пострадавших в результате пожара со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае выросло до 13 человек.

Как рассказал источник Лайфа, 13-я пострадавшая получила сотрясение головного мозга и баротравму. Она самостоятельно обратилась к медикам и от госпитализации отказалась.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. По последним данным, в результате ЧП один человек числится пропавшим без вести. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.