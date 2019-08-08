Трампа встретили оскорблениями в Эль-Пасо, где был совершён массовый расстрел

В то же время американский президент назвал свой визит в Техас "тёплым и замечательным".

Президент США Дональд Трамп посетил город Эль-Пасо в штате Техас, где ранее в результате нападения вооружённого мужчины на торговый центр погибло 22 человека. Американский лидер встретился с пострадавшими и семьями погибших, сотрудниками правоохранительных органов и медиками.

yup, they sure rolled out the Unwelcome Wagon for our erratic president in El Paso today pic.twitter.com/pDXAWGDdf5 — Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) August 8, 2019

Он пообещал им, что власти страны примут меры для усиления контроля за владельцами огнестрельного оружия, а также за оружейными магазинами, чтобы не допустить новых случаев стрельбы в людных местах. Однако он не уточнил, какие конкретно это будут меры и как скоро они будут приняты.

Incredible afternoon in El Paso, Texas. We love you, and are with you, all the way! pic.twitter.com/pTNhHapx86 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Поездка Дональда Трампа сопровождалась акциями протестов со стороны местных жителей. Сотни человек вышли на улицы по маршруту движения президентского кортежа. В частности, люди стояли с плакатами "Трамп, тебе здесь не рады, убирайся". Его называли расистом, на руках которого кровь убитых местных жителей.

Однако сам президент США считает свою поездку в штат удавшейся, позднее на своей странице в "Твиттере" он написал, что визит был "тёплым и замечательным".

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство засильем мигрантов. Число жертв массового расстрела превысило 20 человек.

Затем около часа ночи 4 августа стрельба произошла в Дейтоне. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Жертвами стрелка стали девять человек, включая его сестру. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс.