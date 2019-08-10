Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Ещё один пострадавший обратился к медикам после новых взрывов на военном складе под Ачинском, заявил глава ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Игорь Лисин. Таким образом, их число возросло до 11.

— Ещё один пострадавший у нас зарегистрирован в больнице Назарова, он обратился туда, это житель Каменки. Поэтому всего 11, — пояснил Лисин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, из которых четверо были госпитализированы. В результате детонации повреждены дорожное покрытие, стены домов и кузова автомобилей. Назывались возможные причины второй волны взрывов.

Напомним, днём 5 августа под Ачинском в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов, погиб один человек. По предварительным данным, причиной был человеческий фактор.

Спустя несколько дней в районе был снят режим ЧС и жители начали возвращаться в дома. Военные приступили к разминированию. Лайф опубликовал видео процесса, в ходе которого один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров.

Сейчас Администрация Ачинска предостерегла людей от прогулок по лесам и сбора ягод и грибов в зоне ЧС.