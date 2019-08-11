Робот "Фёдор" стал пилотом космического корабля "Союз МС"

Российского робота "Фёдор", отправляющегося 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), перенесли в пилотируемый космический корабль "Союз МС". При этом антропоморфный робот-спасатель занял место в кресле пилота.

— Можете меня поздравить — сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём, — сообщается на странице робота в Facebook.

Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh — FEDOR (@FEDOR37516789) 11 августа 2019 г.

Напомним, Фёдор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research. — Прим. Лайфа) — антропоморфный робот-спасатель, разработку которого НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований проводили по заказу МЧС России.

Ранее Лайф писал, что "Фёдор" в преддверии полёта на МКС получил новое имя — Skybot F-850. Кроме того, чтобы "Фёдор" свободно перемещался в космических отсеках, его уменьшили. Также перед полётом на МКС робот получил функцию голосового помощника и завёл свою страничку в социальной сети "Твиттер".