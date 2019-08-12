В России предложили перейти на четырёхдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты РФ предложения по переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сказано в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

В июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочих дней в неделе до четырёх. Также глава кабмина заявил о необходимости сделать более лояльными базовые понятия "рабочий день" и "рабочее место".

— ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы, — заявила замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата федерации Елена Косаковская.

Она отметила, что пока в России предприятия переходят на четырёхдневную или даже трёхдневную рабочую неделю "не из лучших побуждений", а в связи с финансовыми трудностями. По словам Косаковской, это влечёт существенное сокращение зарплаты сотрудников.

По данным опроса ВЦИОМа, почти половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели.

Ранее Лайф рассказывал, как новозеландская компания перешла на четырёхдневную рабочую неделю. Теперь её сотрудники работают по 30 часов в неделю вместо 37,5, при этом повысив производительность труда и не потеряв в зарплате.