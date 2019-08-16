"Французский Человек-паук" повесил флаг на небоскрёб в Гонконге, призывая к миру

Примечательно, что здание принадлежит известному филантропу и одному из самых влиятельных бизнесменов Азии.

Controversial flag outside #cheungkongcentre this morning. Then #spiderman shows up to try and take it down. As of 9am he doesn’t seem to have succeeded#hongkong #politics #china pic.twitter.com/SIJSZ1hM9m — Graham Mackay (@grahamamackay) August 16, 2019

Французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на небоскрёбе в Гонконге флаг, служащий своеобразным призывом к Китаю и специальному административному району примириться на фоне акций протеста, которые произошли из-за закона об экстрадиции, сообщает AFP.

Мужчина в ярком альпинистском снаряжении вешает полотно, наверху которого изображены флаги Китая и Гонконга, а под ними — символическое рукопожатие, являющиеся своеобразным призывом к примирению после нескольких месяцев непрекращающихся волнений.

Небоскрёб, на котором Робер разместил флаг, принадлежит известному филантропу и одному из самых влиятельных бизнесменов Азии, гонконгскому магнату Ли Ка-Шину, отмечает агентство Bloomberg. По его данным, бизнесмен опубликовал объявления в нескольких местных газетах, в которых призывал граждан прекратить протесты.

В Гонконге уже несколько недель происходят беспорядки. Ситуация достигла апогея 12 августа, когда в аэропорту Гонконга отменили большинство рейсов из-за массовых демонстраций. Митингующие отказывались покидать здание воздушной гавани, в результате чего полиции пришлось применить спецсредства, а также ввести особый режим пропуска в терминал.