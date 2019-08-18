Гибралтар отказал США в задержании иранского нефтяного танкера

Власти Гибралтара по-прежнему не могут удовлетворить запрос Вашингтона о продлении задержания иранского нефтяного танкера Grace 1. Об этом сказано в сообщении, размещённом на сайте правительства британской заморской территории.

— Санкции ЕС против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже тех, что применимы в США, — говорится в заявлении.

Как уточняется, власти Гибралтара в связи с действующим законодательством Евросоюза и различиями в санкционных режимах, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США, не могут запросить требуемый ордер.

Как ранее писал Лайф, британские военные силы перехватили в Гибралтаре танкер с иранской нефтью для Сирии, в отношении которой Евросоюзом введены санкции, запрещающие все виды контактов и взаимодействий европейского бизнеса с сирийским. После этого экипаж судна отпустили под залог, а танкер оставили под арестом. 15 августа стало известно об освобождении судна. Вскоре суд в американском округе Колумбия выдал ордер на арест Grace 1.