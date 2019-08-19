В Ульяновске ещё пять человек госпитализированы после отравления маслом

Таким образом, в настоящий момент под наблюдением врачей находится 11 отравившихся.

В Ульяновской области ещё трое взрослых и двое детей госпитализированы с подозрением на отравление подсолнечным маслом.

По данным источника Лайфа, среди госпитализированных — Ватрушкин А. (1971 г.р.), Ватрушкина М. (1977 г.р.), Блюмова Е. (1969 г.р.), Елизавета Р. (2009 г.р.) и Анастасия П. (2007 г.р.). У двоих взрослых — кровотечение, их состояние — средней степени тяжести.

Отмечается, что у детей нет явных признаков отравления, так как они употребляли масло после термической обработки, но для профилактики их тоже решили положить в больницу. Таким образом, в настоящий момент под наблюдением врачей находится 11 человек.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что житель села Михайловка приготовил более 200 литров подсолнечного масла из семечек, которые он приобрёл у предпринимателя из Самарской области. Всю работу он выполнил на прессе, фото которого ранее публиковал Лайф. В результате несколько человек были госпитализированы, позже двое скончались. По данным медиков, в крови пострадавших был обнаружен крысиный яд.