Нетаньяху заступился за жену, выбросившую каравай на землю в Киеве

В украинском аэропорту на торжественной церемонии встречи она бросила на землю кусочек хлеба, который передал ей супруг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не стоит искать в поступке его жены, выбросившей каравай на землю во время приземления в аэропорту Киева, признаков неуважения к Украине.

Политик записал видеообращение, в котором пояснил, что супруга, напротив, была максимально уважительно настроена к стране, в которую они прилетели, и даже подобрала специальный наряд, чтобы показать всем своё отношение.

— Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолёта в одежде жёлто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине, — заявил Нетаньяху.

Он также отметил, что этот инцидент, напротив, пошёл на пользу его "историческому" визиту, поскольку привлёк внимание израильских СМИ.

Премьер-министр также добавил, что о его недавней встрече с японским коллегой Синдзо Абэ в Иерусалиме, которая привела к "грандиозному росту инвестиций" в Израиль со стороны Японии, журналисты заговорили лишь потому, что на столах обоих лидеров появились десерты в виде туфли.

— Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим, — заключил Нетаньяху.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на Украину с официальным визитом, в рамках которого он встретился с президентом Владимиром Зеленским, встретившим его приветствием украинских националистов, а также посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".