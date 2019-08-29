В России изымают из аптек ещё один опасный сироп от кашля

В Министерстве здравоохранения РФ приняли решение об изъятии из российских аптек ещё одного лекарственного препарата, содержащего опасное для сердца вещество фенспирид, — "Фармаспал". Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

В частности, с 14 августа 2019 года Минздрав РФ отменил госрегистрацию сиропа "Фармаспал" производителя ООО "Ирвин 2" и исключил его из государственного реестра лекарственных средств.

Причиной такого решения стало действующее вещество фенспирид, опасность которого установили французские специалисты. Фенспирид — это антигистаминное, противовоспалительное и противоастматическое лекарственное средство. Оно используется при респираторных нарушениях, астме, кори, гриппе.

Однако при этом вещество может влиять на работу сердца — нарушать сердечный ритм и даже спровоцировать его остановку.

Ранее Лайф сообщал о решении изъять из продажи содержащие фенспирид препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат", "Эриспирус" и "Сиресп".