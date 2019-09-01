МАКС-2019 посетило почти 600 тысяч человек

А число припаркованных автомобилей за все дни работы авиасалона составило более 76 тысяч.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — 2019 в подмосковном Жуковском посетило почти 600 тысяч человек с 27 августа по 1 сентября, сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

— Общее количество посетивших МАКС-2019 за шесть дней составило более 578 тысяч человек, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, число припаркованных автомобилей с 27 августа по 1 сентября составило более 76 тысяч.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на МАКС были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии. На территории выставки не было зафиксировано нарушений.

Напомним, выставку посетили президент России Владимир Путин, а также лидер Турции Реджеп Эрдоган. Публика впервые увидела полёт новейшего пассажирского самолёта МС-21. РФ по итогам МАКС может получить контракты на миллиарды долларов.