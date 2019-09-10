ГБР вызвало Порошенко ещё на четыре допроса

Государственное бюро расследований Украины вызвало экс-президента Петра Порошенко на четыре допроса. Агентство "Украинские новости" называет их даты: 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
Ранее сообщалось, что экс-президенту Украины направили повестки на допросы 6, 10 и 18 сентября. Однако сегодня он на допрос не явился, а его адвокат Игорь Головань объяснил это занятостью на заседании Верховной рады.
Повесткой от 10 сентября Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о захвате власти, сообщили в ГБР. Предыдущий вызов по поводу злоупотребления властью экс-президент также проигнорировал. По-прежнему неизвестно, по каким уголовным делам будут проводиться допросы, Госбюро ссылается на недопустимость разглашения сведений досудебного расследования.
Напомним, в настоящий момент Пётр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, в частности по факту хищений в армии, а также в деле о продаже завода "Кузница на Рыбацком" и об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Ранее Лайф сообщал, что Государственное бюро расследований засекретило связанные с Порошенко дела.
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