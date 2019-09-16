СМИ узнали стоимость лечения Заворотнюк

Актриса находится в современной частной клинике, в которой специалисты работают круглосуточно и принимают пациентов в состоянии любой степени тяжести.

Пребывание и лечение актрисы Анастасии Заворотнюк в частной московской клинике оценивается примерно в 20 тысяч евро, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

— Особенность этой больницы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. Когда в других учреждениях тяжёлого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь в клинике действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных, — рассказал врач.

Также специалист отметил, что госпитализация пациента с онкологическим заболеванием начинается с внесения депозита в 8000 евро. Далее идёт оплата анализов, операций, а также нахождение в реанимации, которое обходится от 1000 евро в сутки.

— Если актрису положили на прошлой неделе, речь идёт о сумме от 20 000 евро, — сделал вывод медик.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию. Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили.