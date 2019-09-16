У Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность

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Фото © LIFE / Алексей Голенищев

Артистка по-прежнему в коме, у её постели каждый день дежурят муж Пётр Чернышёв и мама.

На фоне тяжёлой болезни у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, пневмония возникла из-за аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: глиобластома (злокачественная опухоль мозга). Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение. Официальной информации о состоянии артистки нет — её представителю запретили давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк.

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