У Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность

На фоне тяжёлой болезни у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, пневмония возникла из-за аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: глиобластома (злокачественная опухоль мозга). Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение. Официальной информации о состоянии артистки нет — её представителю запретили давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк.
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