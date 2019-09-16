"Дворецкий Константин" отреагировал на слухи о болезни Заворотнюк: Какой-то ужас

Борис Смолкин, сыгравший дворецкого семьи Шаталиных в сериале "Моя прекрасная няня", отреагировал на слухи о тяжёлом заболевании у Анастасии Заворотнюк. По словам актёра, он давно не виделся с артисткой, а о её состоянии узнал из СМИ.

— Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего, — приводит слова Смолкина Teleprogramma.pro.

Во время съёмок сериала "Моя прекрасная няня" Заворотнюк никогда не жаловалась Смолкину на здоровье. Он отмечает, что актриса при этом сильно уставала, но её организм выдерживал нагрузки.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: гиобластома (злокачественная опухоль мозга). Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию. Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили.