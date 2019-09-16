Врачи объяснили, почему у знаменитостей часто диагностируют рак мозга

Медики отметили, что какой-то одной причины для возникновения страшного заболевания недостаточно: развитие патологии происходит из-за комплекса негативных факторов.

Рак мозга стал причиной смерти многих знаменитостей — Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова. Теперь сообщается, что им больна Анастасия Заворотнюк. Врач-онколог Алексей Масчан рассказал, почему звёзды так часто страдают от этого недуга.

По словам доктора, в погоне за молодостью и красотой многие знаменитости идут на омолаживающие процедуры с использованием стволовых клеток. Теоретически эти операции могут спровоцировать развитие злокачественных опухолей.

— Стволовые клетки — они чужие, не приживаются в организме. Они могут выделять вещества экзосомы (крошечные внеклеточные пузырьки. — Прим. Лайфа), в которые запаковано много биологически активных молекул, которые теоретически могут провоцировать рак, — цитирует онколога News.ru.

Впрочем, как подчеркнул Масчан, реальных доказательств этому нет. В свою очередь психиатр Виктория Читлова выразила мнение, что публичные люди сильнее остальных подвержены стрессу, что создаёт почву для развития онкологических заболеваний.

— В результате стресса страдает самое слабое место в организме. Не зря говорят: где тонко, там и рвётся. У кого-то стресс провоцирует язву желудка, у кого-то — диабет, у кого-то — кожные заболевания, у кого-то — рак, — рассказала Читлова.

Тем не менее психиатр отметила, что стресс не может являться единственной причиной развития рака. Сопутствующими факторами являются также генетическая предрасположенность, образ жизни и питание.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: глиобластома (злокачественная опухоль мозга). Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию. Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили.