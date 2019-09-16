Путин процитировал Коран, говоря о ситуации на Ближнем Востоке

Российский лидер объяснил, что на второй план должно уйти то, что разделяет людей и ведёт к конфликтам.

Президент РФ Владимир Путин процитировал Коран, говоря о ситуации с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.

— Находясь в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана. "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями", — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита Россия — Турция — Иран в Анкаре.

Также Путин оценил трёхстороннюю встречу по Сирии, которая состоялась в Астане, как продуктивную. Следующий саммит России, Турции и Ирана пройдёт в Тегеране.

Напомним, ночью 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате на НПЗ начались пожары. По данным СМИ, инциденты нарушили производство и экспорт нефти. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы, а вот США обвинили в организации взрывов Иран.