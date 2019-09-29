Жители Подмосковья сняли на видео "НЛО"

Чёрное кольцо, состоящее то ли из дыма, то ли из каких-то мелких и невесомых частиц, может быть "дымовым вихрем" — явлением, которому учёные ещё не дали научное объяснение.

Жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области всерьёз задумались о существовании инопланетян после того, как увидели в небе странное тёмное кольцо. Фотографии и видеозаписи загадочного феномена были опубликованы в группе "Селятино — Апрелевка — Калининец — Наро-Фоминск" в социальной сети "ВКонтакте".

Очевидцы события рассказали, что в небе над городом появилось тёмное кольцо, которое было похоже на стаю птиц. Однако впоследствии эту версию опровергли, поскольку кольцо оставалось неподвижным и висело в воздухе, несмотря на ветер.

Приверженцы инопланетных теорий уже выразили свою точку зрения и заявили, что данное явление не что иное, как "портал в другой мир", который инопланетяне просто-напросто забыли перевести в невидимый режим.

Впрочем, среди других интернет-пользователей высказывались мнения, что это след от военного самолёта, преодолевшего скорость звука, или что это чёрное кольцо — дым от взрыва.

Уфолог из Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин в свою очередь считает, что тёмное кольцо в Подмосковье является дымовым вихрем.

— Происходит завихрение, происходит выстраивание частиц. Но твёрдого убеждения с научной точки зрения этому явлению нет. Может, произошёл выброс каких-то веществ, которые попали в верхние слои атмосферы, — сказал уфолог телеканалу "360".

Добавим, что чёрные кольца, которые могут появиться в любое время суток и в любом месте, возникают, как правило, внезапно и столь же неожиданно исчезают, растворяясь в воздухе. Загадочной аномалии, которую видели в Великобритании, Австралии, Казахстане, ЮАР, над территорией Диснейленда в США и даже среди льдов Антарктиды, на данный момент нет научного объяснения.

Напомним, что тема существования инопланетян поднималась в течение последних нескольких месяцев. Летом в США более 600 тысяч человек выражали желание пойти на штурм легендарной "Зоны 51" в штате Невада, чтобы наконец освободить якобы спрятанных там пришельцев. Однако в сентябрьском мероприятии, в ходе которого реальных попыток проникнуть на территорию зоны так никто не предпринял, участвовало всего две тысячи человек. Примечательно, что глава компании SpaceX Илон Маск также присоединился к спорам о существовании пришельцев и заявил, что в нашей части Галактики инопланетян не существует.

Тем временем в России тоже находятся аналоги знаменитой американской "Зоны 51", якобы хранящей свидетельства посещения Земли инопланетянами.