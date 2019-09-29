"Цифровой прорыв" установил рекорд Гиннесса и стал самым массовым хакатоном мира

В самом массовом хакатоне России, а теперь и мира приняли участие более трёх тысяч человек из 77 регионов страны.

Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" (входит в платформу "Россия — страна возможностей") установил рекорд по числу участников и стал самым массовым в мире хакатоном. Об этом в ходе торжественной церемонии закрытия конкурса в выставочном центре "Казань экспо" объявила судья Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси.

— Согласно правилам, я провела проверку всех поданных документов. Для меня честь объявить, что мировой рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире установлен АНО "Россия — страна возможностей", — подчеркнула судья.

Ранее в Казани наградили победителей школьного хакатона, в котором приняли участие 500 учеников от восьмого до 11-го классов из разных школ Татарстана.

Конкурс "Цифровой прорыв" стартовал 27 сентября в Казани. В нём приняли участие более трёх тысяч человек из 77 регионов России. Самые успешные проекты конкурса планируется внедрить в регионах. Более 20 крупнейших компаний и ведомств стали партнёрами "Цифрового прорыва".