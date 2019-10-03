Полиция узнала, куда муж башкирской кассирши дел украденные миллионы

Луиза Хайруллина и её муж сознались в содеянном и дали показания. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Большую часть денег, похищенных кассиршей Луизой Хайруллиной из башкирского банка, её муж проиграл в букмекерских конторах. Об этом рассказал начальник управления уголовного розыска МВД России по Башкирии Рамиль Ермеев.

По его словам, супруг женщины был игроманом и относил деньги букмекерам.

— Мы делали запросы в эти конторы, да, действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл, — цитирует Ермеева РИА "Новости".

Ранее муж Хайруллиной уже заявлял, что проиграл всё украденное и хочет объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью по месту проживания не нашли. Более месяца Луиза скрывалась вместе с мужем и детьми. 4 июля женщину задержали в Казани и арестовали.