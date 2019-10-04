Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после выступления Путина

Шведская активистка написала, что она "добрая, но плохо информированная девочка".

Шведская школьница-активистка Грета Тунберг изменила описание своего профиля в "Твиттере" после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал её выступление в ООН.

В среду Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу её выступления, поскольку нехорошо "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Президент отметил, что девочка очень добрая и искренняя, однако ей никто не объяснил, что мир вокруг сложен и многообразен.

После этого в описании профиля Греты появилась запись "Добрая, но плохо информированная девочка".

Ранее Тунберг цитировала в "Твиттере" фразу лидера США Дональда Трампа о том, что она "очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее"

Напомним, 16-летняя активистка обратилась к главам государств на Генассамблее ООН 24 сентября. Она отчитала власти за украденное детство. Её эмоциональное выступление вызвало огромное количество откликов по всему миру.