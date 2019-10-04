Зеленского в Житомире встретили фаерами и акциями протеста

Митингующие требуют отказаться от "формулы Штайнмайера", а также пресечь любые нападки на свободу слова на Украине.

В украинском Житомире сегодня проходят акции против "формулы Штайнмайера" и в защиту свободы слова. Митингующие с плакатами выстроились у здания драмтеатра, где сегодня проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

RT @Aleks_Kovalyuk: В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети! Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав. Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія. pic.twitter.com/9xMLpLWUE5 — RoS (@Rostyslav) 4 октября 2019 г.

Противники "формулы Штайнмайера" скандируют "Нет капитуляции", а на их плакатах — призывы к Зеленскому "не сдавать Украину" и не следовать "пророссийскому плану".

Другая часть митингующих сегодня вышла на улицы в поддержку телеканалов NewsOne, ZIK и 112, которым либо грозит лишение лицензий, либо уже запрещено вещать на территории страны. Журналисты считают это политическим преследованием. Поддержавшие их активисты держат плакаты "За свободу слова на Украине" и "Зе против СМИ".

Напомним, 1 октября Киев подписал "формулу Штайнмайера" по Донбассу, которая предусматривает введение Украиной особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. После этого в Киеве прошёл митинг против "формулы Штайнмайера", протестующие собрались на майдане Незалежности, а затем двинулись в сторону офиса президента.

Примечательно, что за отмену этого плана выступает "Европейская солидарность" — политсила бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Именно его сторонники преимущественно и выходили на улицы 2 октября в Киеве и сегодня в Житомире.

Зеленский в свою очередь уже призвал украинцев не поддаваться на провокации, за которыми стоят силы, потерявшие свою власть. Он объяснил, что о "капитуляции" речи не идёт: "формула Штайнмайера" никак не означает отказ Киева от Крыма и Донбасса. Она предполагает особый статус ДНР, где пройдут выборы "по Конституции и законодательству Украины".