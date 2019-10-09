Нидерланды решили "отомстить" Украине за Цемаха и МН17

Ранее мнение о том, что Киев может быть причастен к случившемуся, игнорировали, однако после действий Зеленского ситуация поменялась.

В ответ на передачу Киевом России "ценного свидетеля" по делу о крушении малазийского "боинга" МН17 в небе над Донбассом парламент Нидерландов неожиданно решил провести дополнительное расследование роли Украины в трагедии.

Как написал в "Твиттере" депутат от партии "Христианско-демократический призыв" Крис ван Дам, инициатива была встречена единогласной поддержкой представителей всех партий. И теперь следствию предстоит выяснить, почему воздушное пространство Украины оставалось открытым, несмотря на активные боевые действия.

Примечательно, что в прошлый раз о роли Украины в случившемся говорили лишь в 2015 году, когда во время представления доклада обращалось внимание на то, что Киеву следовало закрыть своё небо для гражданских судов из-за боевых действий, тогда лайнер просто полетел бы другим курсом.

Открытым текстом в Нидерландах не говорят о причинах такого разворота по отношению к Киеву, но, судя по "сожалению" о состоявшемся между Украиной и Россией обмене заключёнными, а также сообщениям о попытке помешать этому, ответ напрашивается сам собой.

Изначально власти Нидерландов и вовсе обращались к Украине с требованием оставить Цемаха у себя, однако этого сделать не удалось, только отсрочить. Известно, что перед отправкой в Россию мужчину всё же допросили голландские следователи.

Boeing MH17, в июле 2014 года летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Россия предоставила доказательства принадлежности ракеты украинской армии, однако они были проигнорированы. Премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования.